Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:37, 20 июля 2024Мир

Министра внутренней безопасности США вызвали в Конгресс после покушения на Трампа

Главу МВБ США Майоркаса вызвали в Конгресс по делу о покушении на Трампа
СюжетПокушение на Дональда Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mike Segar / Reuters

Министра внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркаса вызвали в Конгресс для дачи показаний для расследования о покушении на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель комитета палаты представителей по внутренней безопасности Марк Грин заявил, что недостаточная кооперация недопустима и должна прекратиться. По его словам, глава ведомства был вызван с целью получения документов и информации о провальных усилиях по обеспечению безопасности в связи с покушением на бывшего главу Белого дома.

В письме говорится, что комитет еще 14 июля запросил у ведомства информацию по обстоятельствам произошедшего. Грин отметил, что в ответ комитет получил только «расплывчатый ответ» о невозможности передачи запрошенных сведений.

Ранее Трамп заявил, что Секретная служба проделала фантастическую работу, с первой попытки уничтожив совершившего на него покушение стрелка. Он подчеркнул, что, несмотря на попытку покушения, хотел продолжить свое выступление на митинге, однако агенты Секретной службы уговорили его уйти и отправиться в больницу.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Министр не стал скрывать». Глава Минобороны России снова встретился с военкорами. Что они обсуждали?

      Из МЧС уволился статс-секретарь

      На Украине допустили «российский след» в убийстве Фарион

      Министра внутренней безопасности США вызвали в Конгресс после покушения на Трампа

      В подполье сделали поразительное заявление о ВСУ

      В России рассказали о взаимодействии «Тора» с «Панцирями»

      Стало известно о просьбе демократов ускорить призывы к Байдену об уходе

      В Белгородской области отменили ракетную опасность

      В Киеве высказались о перспективах ВСУ в НАТО

      В Севастополе объявляли ракетную опасность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше