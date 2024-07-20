Министра внутренней безопасности США вызвали в Конгресс после покушения на Трампа

Главу МВБ США Майоркаса вызвали в Конгресс по делу о покушении на Трампа

Министра внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркаса вызвали в Конгресс для дачи показаний для расследования о покушении на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель комитета палаты представителей по внутренней безопасности Марк Грин заявил, что недостаточная кооперация недопустима и должна прекратиться. По его словам, глава ведомства был вызван с целью получения документов и информации о провальных усилиях по обеспечению безопасности в связи с покушением на бывшего главу Белого дома.

В письме говорится, что комитет еще 14 июля запросил у ведомства информацию по обстоятельствам произошедшего. Грин отметил, что в ответ комитет получил только «расплывчатый ответ» о невозможности передачи запрошенных сведений.

Ранее Трамп заявил, что Секретная служба проделала фантастическую работу, с первой попытки уничтожив совершившего на него покушение стрелка. Он подчеркнул, что, несмотря на попытку покушения, хотел продолжить свое выступление на митинге, однако агенты Секретной службы уговорили его уйти и отправиться в больницу.