На Украине допустили «российский след» в убийстве Фарион

Клименко: украинские следователи допускают «российский след» в убийстве Фарион

Следователи допускают «российский след» в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, его слова приводит издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Правоохранители рассматривают несколько мотивов убийства, в частности, общественная/политическая деятельность и личная неприязнь. Также следователи не исключают в убийстве "российский след"», — рассказал Клименко.

Он добавил, что по делу назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая.

Бывший депутат Верховной Рады Украины умерла в больнице во Львове после покушения, совершенного на нее в пятницу, 19 июля.

Как сообщала местная журналистка Марта Олиярник, экс-парламентарию выстрелили в висок. Стрелок был в перчатках, оружие без глушителя.

Глава анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Наталья Матолинец рассказала, что Фарион провели операцию первичной хирургической обработки головы.