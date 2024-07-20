Экс-депутат Рады Ирина Фарион умерла в больнице. Она находилась в критическом состоянии после покушения

60-летняя экс-депутат Рады Фарион умерла в больнице Львова после ранения

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион умерла в больнице во Львове после покушения, совершенного на нее в пятницу, 19 июля. Об этом сообщила пресс-служба Первого медицинского объединения Львова.

Информацию о смерти 60-летней Фарион подтвердил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, а также мэр города Андрей Садовой.

Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны Максим Козицкий глава Львовской областной военной администрации

Фарион госпитализировали в критическом состоянии

Как сообщала местная журналистка Марта Олиярник, экс-парламентарию выстрелили в висок. Стрелок был в перчатках, оружие без глушителя. По данным депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), предварительно, нападавший ждал женщину у дома.

Фарион была госпитализирована в критическом состоянии «на грани жизни и смерти».

Глава анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Наталья Матолинец рассказала, что Фарион провели операцию первичной хирургической обработки головы. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в состоянии глубокой мозговой комы.

Дело о нападении на Фарион переквалифицировали

Изначально нападение на экс-депутата было квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Однако теперь Нацполиция Украины переквалифицировала его на статью об умышленном убийстве.

В ведомстве подчеркнули, что принимают все необходимые меры для установления личности и задержания нападавшего, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Президент Украины Владимир Зеленский, отреагировав на покушение на Фарион, заявил, что главы МВД и Службы безопасности Украины (СБУ) оперативно докладывают о розыске нападавшего.

Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность Владимир Зеленский президент Украины

Фарион выступала против русского языка на Украине

Ирина Фарион была депутатом Верховной Рады в 2012-2014 годах, является членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине.

В 2023 году она опубликовала электронное письмо студента из Крыма, который поддержал ее слова о том, что русскоязычные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не являются украинцами. При этом профессор не скрыла личные данные отправителя письма.

После этого СБУ завела на нее уголовное дело, после чего ее уволили из местного университета «Львовский политехник». Однако суд ее оправдал и восстановил в должности преподавателя.