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21:29, 19 июля 2024Бывший СССР

Появились подробности состояния Фарион после покушения

Экс-депутат Рады Фарион находится «на грани жизни и смерти»

Фото: Toby Melville / Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион, на которую было совершено покушение, находится «на грани жизни и смерти». Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в МВД.

«Пока ситуация критическая», — добавил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что во Львове неизвестный совершил выстрел в бывшего депутата Верховной Рады Украины. По словам львовской журналистки Марты Олиярник, Фарион выстрелили в висок. Нападавший был в перчатках, оружие без глушителя. Фарион находится в больнице в критическом состоянии.

Нападение осудил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что для установления обстоятельств этого преступления задействованы необходимые для этого силы.

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      Евгений Силаев
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