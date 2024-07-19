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21:16, 19 июля 2024Бывший СССР

Зеленский прокомментировал покушение на Фарион

Зеленский: МВД и СБУ оперативно докладывают о розыске нападавшего на Фарион
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jeff Overs / BBC / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о покушении на бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирину Фарион.

По его словам, главы МВД и СБУ оперативно докладывают о розыске нападавшего. Он добавил, что для установления обстоятельств этого преступления задействованы необходимые силы для установления обстоятельств этого преступления.

«Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность», — написал политик.

Ранее сообщалось, что во Львове неизвестный совершил выстрел в бывшего депутата Верховной Рады Украины. По словам львовской журналистки Марты Олиярник, Фарион выстрелили в висок. Стрелок был в перчатках, оружие без глушителя. Фарион находится в больнице в критическом состоянии.

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