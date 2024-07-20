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00:28, 20 июля 2024Бывший СССР

Дело о нападении на Фарион переквалифицировали

Полиция переквалифицировала дело о нападении на Фарион на статью об убийстве

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Полиция переквалифицировала дело о нападении на бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион на статью об умышленном убийстве. Об этом сообщила Нацполиция в своем Telegram-канале.

«Правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности и задержания злоумышленника», — сообщили в полиции.

Отмечается, что нападавшему может грозить до 15 лет лишения свободы.

В пятницу, 19 июля, во Львове неизвестный выстрелил в 60-летнюю Фарион, пуля попала в висок. Стрелок был в перчатках, оружие без глушителя. Она была госпитализирована в критическом состоянии и прооперирована, однако состояние пострадавшей ухудшилось.

Позднее экс-депутат умерла.

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      Евгений Силаев
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