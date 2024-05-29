Во Львове суд оправдал оскорбившую русскоязычных украинцев экс-депутатку

Суд Львова разрешил экс-депутатке Ирине Фарион вновь преподавать в вузе

Львовский апелляционный суд восстановил бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион в должности преподавателя местного университета, откуда она была уволена после оскорбления русскоязычных украинцев. Об этом сообщает «Общественное» в своем Telegram-канале.

Фарион восстановят в статусе профессора украинского языка и литературы Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники. Ей выплатят 128 тысяч гривен (280 тысяч рублей) за период вынужденного прогула.

В прошлом году Фарион опубликовала электронное письмо студента из Крыма, который поддержал ее слова о том, что русскоязычные военнослужащие Вооруженных сил Украины не являются украинцами. Профессор не скрыла личные данные отправителя письма. Служба безопасности Украины завела на нее уголовное дело, после чего ее уволили из университета.

Ранее на Украине передали в суд уголовное дело в отношении жены политика Виктора Медведчука. Ее обвиняют в преступлениях против безопасности государства.