На Украине передали в суд уголовное дело в отношении жены Медведчука

Генпрокуратура Украины передала в суд уголовное дело в отношении жены Медведчука

Генеральная прокуратура Украины передала в суд уголовное дело, открытое в отношении жены оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Об этом в Telegram сообщает Офис Генпрокуратуры.

«Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении супруги экс-нардепа за совершение преступлений против нацбезопасности Украины», — говорится в публикации.

По информации силового ведомства, Марченко через компании-прокладки якобы финансировала Росгвардию и МВД России.

Ранее Служба безопасности Украины объявила об аресте активов жены политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Общая стоимость арестованных активов составила 5,6 миллиарда гривен, или около 11,5 миллиарда рублей.