На Украине сообщили о повреждении энергетических объектов в трех регионах

«Укрэнерго»: в трех областях Украины повреждены энергетические объекты

В трех областях Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает компания «Укрэнерго» в Telegram.

По информации источника, взрывы произошли ночью в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Несколько районов оказались обесточены. Аварийные работы продолжаются, отметили в компании. Известно, что в Сумской области пострадал энергообъект в городе Конотопе.

Ранее Евросоюз (ЕС) пообещал выделить Украине грант в размере 100 миллионов евро на защиту энергосистемы. Кроме того, немецкая компания займется модернизацией высоковольтных подстанций в западных регионах Украины и обеспечит ремонт и закупку оборудования на них, а также защиту объектов «Укрэнерго».