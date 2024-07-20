Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:25, 20 июля 2024Экономика

Назван простой способ избавиться от тли

«БелНовости»: избавиться от тли поможет чистотел

Фото: Wolfram Steinberg / Globallookpress.com

Чистотел поможет избавиться от тли без использования химических средств. Просто способ борьбы с вредителями назвали эксперты издания «БелНовости».

Для изготовления средства нужно измельчить несколько кустов чистотела с цветами, чтобы получилось два-три стакана массы. Ее необходимо залить литром горячей воды, а затем довести до кипения и варить в течение пяти минут. Получившийся отвар должен настояться сутки, после чего его следует процедить. Готовым средством можно опрыскивать растения.

Чистотел также можно заменить одуванчиком. Понадобится два стакана свежих листьев, которые нужно настоять в 10 литрах воды в течение двух часов. После этого средство будет готово к использованию.

Ранее дачникам рассказали, как спасти пострадавшие от града растения. Восстановить поврежденные посадки поможет мочевина.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Вычеркивают из страны советскую историю». Канделаки обвинила власти Киргизии в русофобии. Что на это ответил Бишкек?

      Над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ

      Назван простой способ избавиться от тли

      Маск призвал отправить астронавтов на Марс

      Минобороны Армении заявило о взрыве рядом с полигоном

      На Украине назвали неприемлемое условие новой зерновой сделки

      Увеличение числа сдающихся в плен украинцев под Херсоном объяснили

      «Зенит» одержал разгромную победу в стартовом матче РПЛ

      Бастрыкин поручил проверить брата выступавшей на «Евровидении» от России певицы

      В центре Киева снесли особняк Зеленских

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше