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22:54, 20 июля 2024Бывший СССР

Полицейским в Одессе грозит срок за стрельбу в ходе задержания

ГБР Украины: полицейским в Одессе грозит до 8 лет за стрельбу в ходе задержания

Фото: Kyrylo Chubotin / Global Look Press

Полицейским в Одессе, которые открыли стрельбу при силовом задержании мужчины, грозит срок до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в государственном бюро расследований (ГБР) Украины, пишет РИА Новости.

«ГБР начало досудебное расследование по факту превышения служебных полномочий правоохранителями в Одессе на Привозе», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что на Привозе в Одессе случился конфликт между мужчиной и двумя сотрудниками правоохранительных органов. Во время потасовки с полицейского сорвали одежду, он в ответ залил женщину газом и открыл стрельбу в воздух. Конфликт вызвал отказ мужчины остановиться на блокпосту.

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      Марина Совина
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