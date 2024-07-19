На Украине раскрыли подробности стрельбы в Одессе

Нацполиция Украины: в Одессе стрелял полицейский, а не задержанный мужчина

На рынке Привоз в Одессе задержанный мужчина не производил выстрелов, это сделал полицейский. Подробности стрельбы раскрыла Нацполиция Украины в Telegram.

Уточняется, что патрульные остановили автомобиль около рынка и обнаружили признаки наркотического опьянения у водителя. В полиции подчеркнули, что мужчина вел себя агрессивно, нецензурно высказывался и сопротивлялся.

«Группа лиц пыталась помешать полицейским. В результате потасовки на патрульном разорвали форменную одежду. Соответственно патрульный полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух», — сказано в заявлении ведомства.

В результате правоохранители открыли уголовное производство и составили административный протокол. В полиции добавили, что были задержаны водитель и пассажирка, которая вырвала у полицейского огнестрельное оружие и разорвала одежду.

Ранее сообщалось, что в Одессе стрелял мужчина. Как заявляли СМИ, его пытались задержать сотрудники военкомата.