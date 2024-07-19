На Украине задержанный военкомами мужчина выстрелил в воздух

«Страна.ua»: в Одессе задержанный военкомами мужчина выстрелил в воздух

В Одессе мужчина выстрелил в воздух из пистолета при попытке сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) его задержать. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Инцидент произошел на территории продовольственного рынка Привоз. На месте присутствовала полиция, но люди перекрыли ей дорогу. Стрелявший скрылся от правоохранителей.

Ранее женщина в Одессе послала работников ТЦК «самих воевать за Зеленского». Она начала кричать на военкомов, которые пытались войти в автобус, чтобы проверить документы находящихся в нем мужчин.