В Одессе женщина послала работников ТЦК «самих воевать за Зеленского»

В одесской маршрутке женщина послала военкомов «самих воевать за Зеленского»

В маршрутке в Одессе женщина устроила скандал, начав кричать на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Женщина накричала на сотрудников ТЦК и обругала матом, призвав их покинуть транспорт и идти «самим воевать за своего Зеленского».

Тем не менее работники военкомата зашли в маршрутку и проверили документы у одного из пассажиров.

Ранее в Одесской области сотрудник ТЦК набросился на женщину и инвалида-колясочника. На опубликованных в соцсетях кадрах один из коллег напавшего объясняет возмущенным гражданам, что их работник ранее был контужен.