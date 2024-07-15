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19:03, 15 июля 2024Бывший СССР

В Одессе женщина послала работников ТЦК «самих воевать за Зеленского»

В одесской маршрутке женщина послала военкомов «самих воевать за Зеленского»
Одесса. Архивное фото

Одесса. Архивное фото. Фото: Andrey Nekrasov / Imagebroker.com / Globallookpress.com

В маршрутке в Одессе женщина устроила скандал, начав кричать на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Женщина накричала на сотрудников ТЦК и обругала матом, призвав их покинуть транспорт и идти «самим воевать за своего Зеленского».

Тем не менее работники военкомата зашли в маршрутку и проверили документы у одного из пассажиров.

Ранее в Одесской области сотрудник ТЦК набросился на женщину и инвалида-колясочника. На опубликованных в соцсетях кадрах один из коллег напавшего объясняет возмущенным гражданам, что их работник ранее был контужен.

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      Илья Таксюр
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