В Одесской области военком набросился на женщину и инвалида-колясочника

«Страна.ua»: в Одесской области военком оттолкнул женщину и инвалида-колясочника

В Одесской области Украины военком набросился на женщину и инвалида-колясочника. Инцидент произошел в городе Белгород-Днестровский, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Женщина пыталась прорваться во двор военкомата. Сотрудник ТЦК (территориального центра комплектования, украинский аналог военкомата) оттолкнул ее от ворот. Женщина отлетела назад и повалила инвалида на землю», — говорится в публикации. Причина возникшего конфликта не уточняется.

После этого другие сотрудники ТЦК попытались затащить разъяренного военкома на территорию учреждения. На опубликованных в соцсетях кадрах один из них объясняет возмущенным гражданам, что их работник ранее был контужен.

Ранее стало известно о задержании военкомами мужчины в городе Черновцы. В областном ТЦК заявили, что таким образом сотрудники территориального центра комплектования вынужденно помогали сесть в автобус уклонисту, который пытался сбежать от них.