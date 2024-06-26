Украинские военкомы вынужденно помогли мужчине сесть в автобус ТЦК

Украинские военкомы объяснили задержание мужчины в Черновцах вынужденной помощью

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в городе Черновцы на Украине были вынуждены помочь мужчине, который пытался от них сбежать. Так задержание мужчины военкомами в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) объяснили представители Черновицкого областного ТЦК.

«Во время отправки в учебный центр военнообязанный гражданин, который признан годным к военной службе военно-врачебной комиссией пытался убежать. Военнослужащие ТЦК и СП были вынуждены помочь гражданину вернуться в автобус и отбыть для прохождения базовой военной подготовки», — говорится в сообщении ведомства.

Военкомы также напомнили про продолжающуюся на Украине всеобщую мобилизацию и назвали защиту территориальной целостности страны долгом каждого гражданина.

Ранее журналисты The New York Times сообщили, что от мобилизации скрываются десятки тысяч украинцев. Одной из причин нежелания украинских мужчин воевать они называют то, что бойцов Вооруженных сил Украины отправляют на фронт без достаточной подготовки.