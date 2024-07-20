Полиция открыла огонь по протестующим в Бангладеш

В Бангладеш полиция открыла огонь боевыми патронами по протестующим

Полиция Бангладеш применила боевые патроны против демонстрантов, протестующих против системы квот на государственные должности. Об этом в социальной сети X сообщает агентство France-Presse (AFP)

«Полиция Бангладеш открыла огонь по протестующим в Дакке», — сказано в посте агентства. В результате пострадал один человек.

Ранее в стране из-за протестов ввели комендантский час. Для поддержания порядка власти задействовали войска. Выступления против квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель. Протестующие требуют отменить систему, согласно которой до 30 процентов государственных должностей достаются родным ветеранов войны за независимость Бангладеш 1971 года.

Как сообщает РИА Новости, в 2017 году действие системы квот было приостановлено, однако в июне 2024-го квоты вернули. Протестующие считают систему дискриминационной и утверждают, что она работает на благо сторонников премьер-министра страны Шейхи Хасины и ее партии «Авами лиг». Жертвами протестов уже стали более 100 человек.

В мае сообщалось, что на Бангладеш и Индию обрушился циклон «Ремал». Покинуть свои дома были вынуждены около миллиона жителей обеих стран.