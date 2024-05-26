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20:50, 26 мая 2024Мир

Миллион жителей Бангладеш и Индии покинули дома из-за циклона

AFP: миллион жителей Бангладеш и Индии покинули дома из-за циклона «Ремал»

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Из-за обрушившегося на Бангладеш и Индию мощного циклона «Ремал» покинуть свои дома были вынуждены около миллиона жителей обеих стран. Об этом в социальной сети (бывший Twitter) сообщает агентство France-Presse (AFP).

Шторм достиг юго-запада Бангладеш в районе 17:00 по московскому времени. Скорость ветра достигала 120 километров в час. До этого метеорологический департамент Индии предупреждал о ливнях и ветре со скоростью до 120-130 километров в час.

Аэропорт Калькутты, столицы Западной Бенгалии, соседнего с Бангладеш штата, приостановил полеты, в ряде районов штата прервано железнодорожное сообщение.

В регионе действует оранжевый уровень угрозы, означающий непосредственную опасность для местного населения. «Ремал» стал первым мощным циклоном в Южной Азии в этом сезоне.

Ранее из-за ливней в Армении из берегов вышли несколько рек, закрыта межгосударственная дорога в Грузию в обоих направлениях, обрушились несколько мостов и размыты участки дорог. Также из-за короткого замыкания взорвалась газозаправочная станция.

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      Платон Щукин
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