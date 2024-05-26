В Армении взорвалась газозаправочная станция

В армянском Алаверди из-за наводнения взорвалась газозаправочная станция

На одной из газозаправочных станций города Алаверди в Лорийской области Армении прогремел взрыв. Его причиной стало наводнение, в результате которого компрессоры станции оказались под водой, и произошло короткое замыкание, сообщает спасательная служба МВД республики.

Дожди, обрушившиеся на север республики, привели к выходу из берегов рек Дебед, Агстев и Ташир, а также к наводнению в Лорийской и Тавушской областях. Разрушены мосты и части дорог, в некоторых населенных пунктах подтоплены дома.

По предварительным данным, погиб один человек, упавший в воду, поиски его тела продолжаются. Из зон подтопления эвакуированы 232 человека. Несколько автомобилей с находящимися в них люди остаются блокированными из-за обрушения дорог.

Ранее в дорожном департаменте республики сообщили о закрытии межгосударственной дороги в Грузию в обоих направлениях из-за выхода из берегов реки Дебед. В ведомстве уточнили, что вода нанесла серьезный ущерб дорожному полотну.