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23:26, 20 июля 2024Мир

Президент Никарагуа на встрече с Володиным предрек поражение НАТО

Президент Никарагуа Ортега: НАТО приближает свое поражение из-за Украины

НАТО приближает свое поражение из-за Украины, усугубляя кризис в регионе, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Его слова передает ТАСС.

По его мнению, альянсу нужно понять «раз и навсегда», что они не смогут одержать победу в этом конфликте.

Ортега также назвал санкции против России преступными и подчеркнул, что они ослабляют не только сам Запад, но и весь мир.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен выразил мнение, что Вашингтон может отказаться от помощи Киеву, если экс-президент Дональд Трамп снова станет главой государства. Он подчеркнул, что каждая администрация имеет возможность самостоятельно определять свою политику, но напомнил, что на прошедшем недавно саммите НАТО свыше 20 стран объявили о согласовании десятилетних соглашений по безопасности с Украиной.

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      Сергей Грехов
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