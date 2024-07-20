Президент Никарагуа Ортега: НАТО приближает свое поражение из-за Украины

НАТО приближает свое поражение из-за Украины, усугубляя кризис в регионе, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Его слова передает ТАСС.

По его мнению, альянсу нужно понять «раз и навсегда», что они не смогут одержать победу в этом конфликте.

Ортега также назвал санкции против России преступными и подчеркнул, что они ослабляют не только сам Запад, но и весь мир.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен выразил мнение, что Вашингтон может отказаться от помощи Киеву, если экс-президент Дональд Трамп снова станет главой государства. Он подчеркнул, что каждая администрация имеет возможность самостоятельно определять свою политику, но напомнил, что на прошедшем недавно саммите НАТО свыше 20 стран объявили о согласовании десятилетних соглашений по безопасности с Украиной.