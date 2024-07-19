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21:38, 19 июля 2024Мир

США допустили отказ от помощи Украине в случае победы Трампа

Блинкен: администрация Трампа сама определит политику по Украине в случае победы
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mike Segar / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил отказ от помощи Украине в случае победы Дональда Трампа на выборах президента страны в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, каждая администрация имеет возможность самостоятельно определять свою политику. «Мы не можем заглядывать в будущее, однако всего неделю назад на саммите НАТО свыше 20 стран объявили о согласовании и подписании соглашений по безопасности с Украиной, рассчитанных на 10 лет», — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что Россия начала специальную военную операцию на Украине из-за слабости администрации президента США Джо Байдена.

Экс-президент США неоднократно заявлял, что сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов в случае победы на президентских выборах. Он подчеркнул, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому ему удастся урегулировать конфликт еще до инаугурации в январе 2025 года.

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      Марина Совина
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