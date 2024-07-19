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12:24, 19 июля 2024Мир

Трамп высказался о роли Байдена в начале СВО

Трамп заявил, что Россия начала СВО из-за слабостей администрации Байдена

Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине из-за слабостей администрации президента США Джо Байдена. О его роли в конфликте Трамп высказался во время выступления на национальном съезде Республиканской партии.

«Они увидели, что эти люди некомпетентны», — сказал экс-президент США.

Он также отметил, что считает предпосылкой этого вывод американских войск из Афганистана. Политик назвал его катастрофическим.

Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов в случае победы на президентских выборах. Он подчеркнул, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому ему удастся урегулировать конфликт еще до инаугурации в январе 2025 года.

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      Виктория Кондратьева
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