Россиянам раскрыли способы вдвое меньше платить за электричество

Качественное утепление дома поможет сэкономить на электричестве до 50 %

Сократить траты на электроэнергию поможет утепление дома, а также специальные приборы и устройства. Способы сэкономить на свете и отоплении раскрыла россиянам эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалистки, качественное утепление дома позволит сэкономить 40-50 процентов на обогреве, если здание отапливается электричеством. Летом утепление тоже полезно — так помещения будут медленнее нагреваться, а значит, придется реже использовать кондиционер. В этом поможет установка многокамерных окон, герметизация стен, крыши и цоколя.

Эксперт также посоветовала использовать светодиодные лампы — они потребляют до 85 процентов меньше энергии, чем обычные лампы накаливания, энергоэффективную бытовую технику (класса А+ и выше), светильники с датчиками движения и умные устройства, которыми можно управлять со смартфона.

Ранее россиянам порекомендовали отключать не работающие постоянно приборы из сети и использовать режимы энергоэффективности.