Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:15, 20 июля 2024Экономика

Россиянам раскрыли способы вдвое меньше платить за электричество

Качественное утепление дома поможет сэкономить на электричестве до 50 %

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сократить траты на электроэнергию поможет утепление дома, а также специальные приборы и устройства. Способы сэкономить на свете и отоплении раскрыла россиянам эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалистки, качественное утепление дома позволит сэкономить 40-50 процентов на обогреве, если здание отапливается электричеством. Летом утепление тоже полезно — так помещения будут медленнее нагреваться, а значит, придется реже использовать кондиционер. В этом поможет установка многокамерных окон, герметизация стен, крыши и цоколя.

Эксперт также посоветовала использовать светодиодные лампы — они потребляют до 85 процентов меньше энергии, чем обычные лампы накаливания, энергоэффективную бытовую технику (класса А+ и выше), светильники с датчиками движения и умные устройства, которыми можно управлять со смартфона.

Ранее россиянам порекомендовали отключать не работающие постоянно приборы из сети и использовать режимы энергоэффективности.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В США вслед за Канадой произошла вспышка опасного и редкого заболевания. Ранее в Москве от него умер мужчина

      На Западе сообщили о тревожном сигнале для Украины

      Раскрыто условие начала реальных переговоров по Украине

      Талибы уничтожили все катапульты для переправки наркотиков

      В Белгородской области при атаках украинской армии пострадали шесть человек

      Мемуары Бритни Спирс издадут в России

      Жена Байдена проведет в Париже сбор средств для его избирательной кампании

      Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в коротком обтягивающем топе

      ПВО сбила 27 БПЛА в двух российских регионах

      Военный рассказал о готовности летного состава Су-35С к борьбе с истребителями F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше