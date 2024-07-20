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06:58, 20 июля 2024Россия

Российские военные отразили атаки «Кракена»

Якимкин: группировка «Север» отразила атаки нацбатальона «Кракен»

Подразделения Северной группировки войск за сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе сил Главного управления разведки (ГУР) Украины «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России). Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин, передает ТАСС.

Российские военные поразили живую силу и технику трех украинских бригад. Всего за сутки ВСУ потеряли до 255 бойцов, шесть пикапов, самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация» и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н».

Ранее украинский пленный рассказал, что бойцы батальона «Кракен» бежали с позиций в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР).

30 июня Вооруженные силы (ВС) России ударили по базе батальона «Кракен» в районе Основянского озера в пригороде Харькова.

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      Марина Совина
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