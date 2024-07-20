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06:39, 20 июля 2024Бывший СССР

Сальдо назвал неминуемым уход ВСУ из Херсона

Сальдо: уход ВСУ из Херсона неминуем

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Уход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Херсона неминуем. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Согласно конституции, Херсонская область является неотъемлемой частью Российской Федерации, и президент еще раз акцентировал внимание наших геополитических оппонентов, что это не обсуждается. Законная власть России будет восстановлена в Херсоне и на всем правобережье региона», — сказал Сальдо.

Ранее губернатор Херсонской области заявил, что ВСУ при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до пяти тысяч человек. По его оценке, за все время попыток высадки на левый берег Киев задействовал более 10 тысяч солдат.

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      Евгений Силаев
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