Сальдо назвал неминуемым уход ВСУ из Херсона

Сальдо: уход ВСУ из Херсона неминуем

Уход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Херсона неминуем. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Согласно конституции, Херсонская область является неотъемлемой частью Российской Федерации, и президент еще раз акцентировал внимание наших геополитических оппонентов, что это не обсуждается. Законная власть России будет восстановлена в Херсоне и на всем правобережье региона», — сказал Сальдо.

Ранее губернатор Херсонской области заявил, что ВСУ при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до пяти тысяч человек. По его оценке, за все время попыток высадки на левый берег Киев задействовал более 10 тысяч солдат.