Сальдо заявил об участившихся случаях сдачи солдат ВСУ в плен на херсонском направлении

Сальдо: солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен на херсонском направлении

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен на херсонском направлении. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Днепр для украинских боевиков на херсонском направлении превратился в границу между жизнью и смертью. Течение реки каждый день выбрасывает на правый берег трупы солдат ВСУ», — написал он.

Губернатор назвал отправку украинских солдат на атаку левобережья Херсона бессмысленной. По его словам, солдаты ВСУ понимают тщетность действий украинского командования и поэтому все чаще сдаются в плен.

Ранее Сальдо выразил мнение, что уход ВСУ из Херсона неминуем. Он подчеркнул, что Херсонская область является неотъемлемой частью России.