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19:34, 20 июля 2024Бывший СССР

Сальдо заявил об участившихся случаях сдачи солдат ВСУ в плен на херсонском направлении

Сальдо: солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен на херсонском направлении

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен на херсонском направлении. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Днепр для украинских боевиков на херсонском направлении превратился в границу между жизнью и смертью. Течение реки каждый день выбрасывает на правый берег трупы солдат ВСУ», — написал он.

Губернатор назвал отправку украинских солдат на атаку левобережья Херсона бессмысленной. По его словам, солдаты ВСУ понимают тщетность действий украинского командования и поэтому все чаще сдаются в плен.

Ранее Сальдо выразил мнение, что уход ВСУ из Херсона неминуем. Он подчеркнул, что Херсонская область является неотъемлемой частью России.

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      Виктория Кондратьева
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