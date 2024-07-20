Санкции против России назвали преступными

Президент Никарагуа Ортега: санкции против РФ преступны и ослабляют весь мир

Президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным прокомментировал санкции, введенные западными странами против России. Его слова приводит ТАСС.

Ортега назвал санкции против России преступными и подчеркнул, что меры негативно отражаются на многих странах. «Они не понимают, что их преступные действия в сфере экономики и финансов ослабляют не только их самих, но и весь мир», — отметил он.

Лидер Никарагуа добавил, что инициаторы санкций являются «бандитами». Он также резко выступил против антироссийских ограничений.

На той же встрече с Володиным Ортега предрек поражение НАТО. По его мнению, альянсу нужно понять «раз и навсегда», что он не одержит победу в конфликте на Украине.