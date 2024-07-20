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23:35, 20 июля 2024Мир

Санкции против России назвали преступными

Президент Никарагуа Ортега: санкции против РФ преступны и ослабляют весь мир
Даниэль Ортега

Даниэль Ортега . Фото: Reuters

Президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным прокомментировал санкции, введенные западными странами против России. Его слова приводит ТАСС.

Ортега назвал санкции против России преступными и подчеркнул, что меры негативно отражаются на многих странах. «Они не понимают, что их преступные действия в сфере экономики и финансов ослабляют не только их самих, но и весь мир», — отметил он.

Лидер Никарагуа добавил, что инициаторы санкций являются «бандитами». Он также резко выступил против антироссийских ограничений.

На той же встрече с Володиным Ортега предрек поражение НАТО. По его мнению, альянсу нужно понять «раз и навсегда», что он не одержит победу в конфликте на Украине.

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      Марина Совина
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