Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:22, 20 июля 2024Экономика

У Малышевой нашли роскошный особняк в Нью-Йорке

«Царьград»: у Елены Малышевой есть роскошный особняк в Нью-Йорке за $6,5 млн
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Maxim Burlak / Globallookpress.com

У российской телеведущей Елены Малышевой нашли роскошный особняк в пригороде Нью-Йорка. Об этом сообщает издание «Царьград».

По данным издания, Малышева купила объект в 2016 году за 6,5 миллиона долларов (около 1,5 миллиарда рублей). Особняк похож на дома в колониальном стиле.

Интерьер отличается большим количеством позолоченных деталей, элементов из хрусталя, наличием лепнины и мрамора. Судя по попавшим в сеть фото, дом состоит из двух этажей. В нем есть столовая, гостиная с камином и просторная кухня. Еще одна интересная деталь — статуи чернокожих мальчиков, которые держат над головой светильники.

Ранее стало известно о судьбе наследства Анастасии Заворотнюк. Вдовец актрисы Петр Чернышев подал иск к застройщику из-за одной из квартир, которая принадлежала его супруге.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкого гражданина приговорили к смертной казни в Белоруссии. Что о нем известно?

      Участника СВО убили в Дагестане из-за земельного спора

      В Белоруссии предложили дать Лукашенко звание героя страны

      Посол в США рассказал о масштабах шпиономании в стране

      Названы страны-производители сбитых на купянском участке фронта украинских БПЛА

      Российские войска уничтожили две пусковые установки и станцию ЗРК Patriot

      Стало известно о слежке за Фарион в течение нескольких недель перед нападением

      Украину обвинили в шантаже одной страны НАТО

      72-летний пенсионер расправился с напавшим на него медведем

      У Малышевой нашли роскошный особняк в Нью-Йорке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше