У Малышевой нашли роскошный особняк в Нью-Йорке

«Царьград»: у Елены Малышевой есть роскошный особняк в Нью-Йорке за $6,5 млн

У российской телеведущей Елены Малышевой нашли роскошный особняк в пригороде Нью-Йорка. Об этом сообщает издание «Царьград».

По данным издания, Малышева купила объект в 2016 году за 6,5 миллиона долларов (около 1,5 миллиарда рублей). Особняк похож на дома в колониальном стиле.

Интерьер отличается большим количеством позолоченных деталей, элементов из хрусталя, наличием лепнины и мрамора. Судя по попавшим в сеть фото, дом состоит из двух этажей. В нем есть столовая, гостиная с камином и просторная кухня. Еще одна интересная деталь — статуи чернокожих мальчиков, которые держат над головой светильники.

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