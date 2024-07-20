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13:16, 20 июля 2024Экономика

Стало известно о судьбе наследства Заворотнюк

КП: вдовец Заворотнюк Чернышев судится с застройщиком из-за ее квартиры
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев подал иск к застройщику из-за квартиры, доставшейся ему от жены. Об этом стало известно газете «Комсомольская правда».

Чернышев обвиняет девелопера в неисполнении обязательств перед участниками долевого строительства. Предполагается, что речь идет о несвоевременной сдаче новостройки. По данным издания, это может быть многоквартирный дом в Москве.

Заворотнюк владела еще несколькими объектами недвижимости, которые теперь перейдут ее семье. У актрисы были две квартиры в Москве на улице Мытной и улице Улофа Пальме, каждая из которых стоит не менее 60 миллионов рублей. Эти объекты были переписаны на старшую дочь и старшего сына артистки.

У Заворотнюк также имелся загородный дом площадью 682 «квадрата» в элитном поселке Крекшино в Подмосковье, который она переписала на мать и младшую дочь. Объект оценивается в 120 миллионов рублей. Помимо этого, актриса владела участком в Сочи.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает школа фигурного катания Чернышева. За 2023 год выручка учебного заведения составила 116 миллионов рублей.

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      Александра Качан
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