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03:04, 20 июля 2024Бывший СССР

В МВД Украины опровергли информацию о задержании убийцы Фарион

Глава МВД Украины Клименко рассказал, что поиски убийцы Фарион продолжаются

Фото: Marko Djurica / Reuters

Поиски стрелявшего по бывшему нардепу Верховной рады Украины Ирине Фарион продолжаются. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, на данный момент о стрелявшем ничего неизвестно.

Бывший депутат Верховной Рады Украины умерла в больнице во Львове после покушения, совершенного на нее в пятницу, 19 июля.

Как сообщала местная журналистка Марта Олиярник, экс-парламентарию выстрелили в висок. Стрелок был в перчатках, оружие без глушителя.

Глава анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Наталья Матолинец рассказала, что Фарион провели операцию первичной хирургической обработки головы.

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      Юлия Мискевич
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