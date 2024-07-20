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14:22, 20 июля 2024Россия

Украинский дрон ударил по комбайну в Курской области

В Курской области украинский БПЛА атаковал работавший в поле комбайн

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Кореневском районе Курской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал работавший в поле комбайн. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 20 июля в окрестностях села Снагость Кореневского района. Украинский дрон ударил по работавшему в поле комбайну.

«Ранение получил механизатор», — сообщил врио губернатора. По его сведениям, комбайнер был доставлен в Глушковскую районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Ранее Министерство обороны России сообщило о 27 сбитых над территорией страны за сутки беспилотниках. Отмечается, что ликвидированы две оперативно-тактические ракеты ATACMS.

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      Юрий Леонов
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