Cредства ПВО сбили 27 дронов над территорией России

Минобороны: система ПВО сбила 27 дронов над территорией РФ

27 дронов над территорией России сбили средства системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом журналистам сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ликвидированы две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, а также четыре реактивных снаряда HIMARS производства США. Кроме того, сбиты 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них 27 над территорией Российской Федерации.

Ранее над Курской областью сбили шесть беспилотников ВСУ. Врио губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что сбитые дроны относились к типу самолетных.

