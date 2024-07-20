Украину обвинили в шантаже одной страны НАТО

Депутат ГД Шеремет: Украина перешла к политике шантажа в отношении Венгрии

Киевские власти перешли к политике шантажа в отношении Венгрии, перекрыв поставки российской нефти. Таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Такой шаг должен стать показательным примером для других европейских стран, которые «в случае отказа танцевать под дудку [Владимира] Зеленского сразу же получат подлый удар ножом в спину», сказал Шеремет. Он также призвал европейские страны задуматься о том, «какую змею в виде режима Зеленского они пригрели у себя на груди».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок нефти «Лукойла» через Украину по нефтепроводу «Дружба». Кроме Венгрии, нефть перестала получать Словакия. Прекращение транзита связано с ужесточением Киевом санкций в отношении российской нефтяной компании. По словам Сийярто, в настоящее время Москва и Будапешт обсуждают возможность возобновления поставок в страну российской нефти.