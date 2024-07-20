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19:57, 20 июля 2024Бывший СССР

Увеличение числа сдающихся в плен украинцев под Херсоном объяснили

Военный эксперт Глазунов: украинцы чаще сдаются, потому что не верят в победу

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Украинцы стали чаще сдаваться в плен российским силам под Херсоном, потому что не верят в победу Киева, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил увеличение числа сдающихся в плен.

Я бы хотел сказать, что украинская армия пока еще сильна. (…) Силы сопротивляться у них еще есть. Но действительно в последние месяцы намечается такая тенденция, что начинают массово сдаваться в плен

Олег Глазуноввоенный эксперт

«Это связано с тем, что за последние два года украинскому народу стало понятно, что им не выиграть. Большинство украинцев уже прозрели. Если раньше у них была эйфория, что Запад поможет и они победят, то сейчас они понимают, что Запад использует Украину в качестве тарана против. Жертвуя жизнями миллионов украинцев, хотят ослабить Россию, но эта затея не получилась, задача не создать мощную и сильную Украину. Поэтому многие понимают, что конфликт бессмысленен и бесполезен, поэтому сдаются в плен», — сказал он.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо написал, что украинские военные на херсонском направлении стали чаще сдаваться в плен. Он утверждает, что военнослужащие чаще «понимают тщетность действий украинского командования».

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