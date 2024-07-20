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15:18, 20 июля 2024Мир

В Испании арестовали трех «пророссийских» хакеров по подозрению в кибератаках

Полиция Испании арестовала трех «пророссийских» хакеров за кибератаки

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Полиция Испании арестовала трех «пророссийских» хакеров по подозрению в кибератаках против стран НАТО в террористических целях. Об этом сообщает Reuters.

По данным Гражданской гвардии, подозреваемых задержали за предполагаемое участие в распределенных кибератаках типа «отказ в обслуживании» (DDoS) против государственных учреждений и стратегических секторов.

Как отмечает издание, кибератаки, предположительно, совершались против веб-страниц государственных и частных организаций в правительственном секторе, критически важной инфраструктуры и основных служб в странах, которые поддерживают Украину в конфликте с Россией. Полиция опубликовала в социальной сети X видеозапись обыска в доме одного из подозреваемых, на стене которого был вывешен флаг советских времен с изображением серпа и молота.

«Эти компьютерные атаки были организованы хактивистской группой NoName057(16), [которая начала свою деятельность] после вторжения России на Украину и [которая] стала одной из самых активных. В своем учредительном манифесте эта группа признает, что "будет давать соразмерный ответ на враждебные и откровенно антироссийские действия западных русофобов"», — говорится в заявлении Гражданской гвардии.

Уточняется, что аресты прошли в Манакоре на острове Майорка, а также в Уэльве и Севилье на юге страны. Испанские правоохранительные органы продолжают расследование.

Ранее Минфин США ввел санкции против двух членов российской хакерской группировки CARR. Отмечается, что американские власти обвинили хакеров Юлию Панкратову и Дениса Дегтяренко в кибератаках на критическую инфраструктуру США.

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      Виктория Кондратьева
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