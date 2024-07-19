США ввели санкции против двух предполагаемых хакеров из России

Минфин США ввел санкции против двух членов российской хакерской группировки CARR

США ввели санкции против двух российских граждан, предположительно являющихся членами хакерской группировки Cyber ​​Army of Russia Reborn («Киберармия возрождения России», CARR) Юлии Панкратовой и Дениса Дегтяренко. Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина.

Двое россиян участвовали в кибератаках на критическую инфраструктуру США, что «является неприемлемой угрозой» для граждан страны, говорится в документе.

«Соединенные Штаты принимали и будут дальше принимать меры, используя все возможные средства, чтобы привлечь к ответственности этих и других лиц за их опасную деятельность в киберпространстве», — приводятся слова замминистра финансов США Брайена Нельсона, курирующего противодействие терроризму и финансовую разведку.

Ранее Министерство юстиции США пообещало награду в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая поспособствует поимке россиянина Дмитрия Хорошева, обвиняемого в руководстве хакерской группировкой LockBit.