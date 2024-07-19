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18:42, 19 июля 2024Мир

США ввели санкции против двух предполагаемых хакеров из России

Минфин США ввел санкции против двух членов российской хакерской группировки CARR

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

США ввели санкции против двух российских граждан, предположительно являющихся членами хакерской группировки Cyber ​​Army of Russia Reborn («Киберармия возрождения России», CARR) Юлии Панкратовой и Дениса Дегтяренко. Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина.

Двое россиян участвовали в кибератаках на критическую инфраструктуру США, что «является неприемлемой угрозой» для граждан страны, говорится в документе.

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«Соединенные Штаты принимали и будут дальше принимать меры, используя все возможные средства, чтобы привлечь к ответственности этих и других лиц за их опасную деятельность в киберпространстве», — приводятся слова замминистра финансов США Брайена Нельсона, курирующего противодействие терроризму и финансовую разведку.

Ранее Министерство юстиции США пообещало награду в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая поспособствует поимке россиянина Дмитрия Хорошева, обвиняемого в руководстве хакерской группировкой LockBit.

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      Глеб Бажуткин
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