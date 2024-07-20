В Минздраве хуситов сообщили о 80 пострадавших при израильском ударе

Минздрав хуситов: при израильском ударе пострадали 80 человек

В результате удара Израиля по Ходейде на западе Йемена пострадали как минимум 80 человек, сообщили в министерстве здравоохранения движения «Ансар Алла» (хуситов), передает РИА Новости.

По их данным, большинство получили ранения из-за сильных пожаров.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль атаковал Йемен из-за пострадавшего от атаки хуситов гражданина. До этого, по его словам, движение атаковало Израиль более 200 раз.

19 июля хуситы атаковали Тель-Авив с помощью беспилотника, который упал возле посольства США. В результате погиб мужчина, еще восемь человек пострадали.