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14:34, 20 июля 2024Бывший СССР

Власти Киргизии раскритиковали Канделаки за высказывание о России

Власти Киргизии призвали медийных персон не вносить разлад в отношения с Россией
Тина Канделаки

Тина Канделаки. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Бишкеке раскритиковали телеведущую Тину-Канделаки за высказывание о русофобии со стороны властей Киргизии в связи со сносом музея боевой славы имени генерала Панфилова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Правительство призвало медийных персон провоцировать ухудшение отношений между странами. «Высказывания публичных персон, которые могут внести разлад в отношения между Киргизией и Россией, неприемлемы и противоречат духу взаимопонимания и уважения, лежащему в основе наших отношений», — заявил глава пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков.

Он отметил, что в здании музея зафиксировали наличие следов пожара, протечек, трещин, а также несоответствие сейсмическим нормам. Дальнейшая эксплуатация постройки опасна, а реставрация не представляется возможной.

Орунбеков подчеркнул, что Киргизия является многонациональной страной, где русский язык признан официальным, а русская культура — неотъемлемой частью истории и жизни граждан. По его словам, высказывания о русофобии среди властей вредит двусторонним отношениям и играет на руку тем, кто хочет подорвать стратегическое партнерство и союзничество между странами.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров рассказал об «историческом пороге» сотрудничества с ЕС. Стороны обсудили двустороннее взаимодействие в сфере энергетики, разработки редких металлов, а также сельского хозяйства.

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      Александра Качан
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