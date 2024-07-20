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18:09, 20 июля 2024Мир

Во Франции на акции фермеров и экоактивистов начались беспорядки

МВД Франции: в Ла-Рошели на акции фермеров и экоактивистов начались беспорядки

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В коммуне Ла-Рошели на акции протеста фермеров и экоактивистов из-за строительства оросительных бассейнов и чрезмерной эксплуатации земель агрохолдингами начались беспорядки. Об этом заявил министр внутренних дел (МВД) Франции Жеральд Дарманен на своей странице в социальной сети X.

«Большое количество радикальных ультралевых элементов в Ла-Рошели в рамках "демонстраций" напали на имущество и только что разгромили супермаркет. Пятеро человек задержаны. Трудно понять, какое отношение это имеет к защите окружающей среды», — написал он.

Уточняется, что мирная демонстрация переросла в беспорядки после того, как группы агрессивно настроенных граждан начали бросать в полицейских бутылки и камни, а также расстреливать правоохранителей при помощи пиротехники. По информации телеканала BFMTV, нарушители порядка возвели на улицах баррикады из мусорных баков и подожгли их, били витрины магазинов и ломали уличную мебель и рекламные щиты. В ответ на эти действия полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы.

В ходе беспорядков полицейский и пятеро демонстрантов получили ранения. По меньшей мере семь человек были арестованы. В акции принимало участие около 4000 активистов.

Ранее в Бангладеш полиция применила боевые патроны против демонстрантов, протестующих против системы квот на государственные должности. В результате происшествия пострадал один человек.

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      Виктория Кондратьева
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