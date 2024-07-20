Военкомы сорвали работу крупнейшего металлургического завода Украины

Военкомы помешали работе металлургического комбината «АрселорМеталл Кривой Рог»

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») сорвали работу крупнейшего металлургического завода Украины «АрселорМеталл Кривой Рог». Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба компании на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Утром 19 июля сотрудники ТЦК пришли с массовой проверкой на проходную металлургического комбината, из-за чего часть сотрудников не смогла вовремя попасть на рабочие места. В результате военкомы помешали запуску ключевого прокатного производства комбината.

«Такие действия поставили под угрозу производственные процессы нашей компании», — подчеркнули в пресс-службе. В компании также добавили, что часть сотрудников ранее уже была отправлена на фронт.

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