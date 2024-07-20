На Украине начали задерживать за необновленные данные воинского учета

В Киеве полиция начала задерживать за необновленные данные воинского учета

В Киеве начали задерживать военнообязанных мужчин за необновленные данные воинского учета. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На видео зафиксирован момент задержания мужчины в районе Нивки украинской столицы тремя полицейскими. Сотрудники правоохранительных органов попытались увезти человека под предлогом проверки актуальных данных.

Очевидцы вступились за мужчину и предложили полиции проверить документы воинского учета на месте. «Я не ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру»), чтобы брать данные!» — возразил полицейский.

Ранее украинские пограничники допустили присутствие военкомов на пунктах пропуска. При этом в Государственной пограничной службы Украины опровергли раздачу повесток на пограничных КПП.