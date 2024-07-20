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18:43, 20 июля 2024Экономика

Жителей Сочи предупредили о смерчах над Черным морем

Власти Сочи предупредили о смерчах над Черным морем

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Над Черным морем могут сформироваться смерчи. О непогоде жителей и гостей Сочи предупредили власти российского города-курорта, передает «Интерфакс».

Согласно прогнозам, 20 июля до конца дня в предгорной и горной зоне Сочи ожидается сильный дождь, местами град. На участке Магри-Веселое зафиксировано опасность формирования смерчей над морем.

В пресс-службе администрации заявили, что все городские службы работают в усиленном режиме. Местным жителям и туристам рекомендуется избежать прогулок около воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что вода в Черном море превратилась в «парное молоко». Ее температура оказалась нетипично высокой.

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      Александра Качан
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