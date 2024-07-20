Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:41, 20 июля 2024Экономика

Вода в Черном море превратилась в «парное молоко»

Вильфанд: вода в море у берегов Сочи и Туапсе превратилась в парное молоко

Фото: Hannah McKay / Reuters

Вода в Черном море у берегов Сочи, Туапсе и Ейска аномально сильно прогрелась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В Туапсе, Сочи и Ейске температура воды 28 градусов. Вот уж парное молоко наступило», — заявил метеоролог. Вильфанд подчеркнул, что текущие температуры воды Черного моря у берегов Краснодарского края очень нетипичны. Он назвал такое повышение «редчайшим событием».

Метеоролог добавил, что в Геленджике и Анапе вода прохладнее — 27 и 25-26 градусом соответственно. При этом температура воздуха в Анапе достигла рекордных значений — в четверг, 18 июля, столбики местных термометров поднялись до 39,9 градуса.

Ранее Вильфанд спрогнозировал наступление бархатного сезона в Москве на грядущих выходных. Это означает, что температура воды и воздуха сравняется и станет комфортной.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В США вслед за Канадой произошла вспышка опасного и редкого заболевания. Ранее в Москве от него умер мужчина

      Португальский беспилотник сбили на купянском участке фронта

      Вода в Черном море превратилась в «парное молоко»

      При посадке самолета в российском регионе произошло ЧП

      Сбившего силовиков в российском городе мужчину арестовали до 28 сентября

      Москвичей предупредили о грозе

      В Госдуме раскритиковали уровень организации Олимпийских игр 2024 года в Париже

      Подростка арестовали по делу о покушении на депутата Госдумы в Самаре

      Зеленский назвал Трампа президентом

      В России прокомментировали планы Зеленского встретиться с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше