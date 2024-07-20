Вода в Черном море превратилась в «парное молоко»

Вильфанд: вода в море у берегов Сочи и Туапсе превратилась в парное молоко

Вода в Черном море у берегов Сочи, Туапсе и Ейска аномально сильно прогрелась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В Туапсе, Сочи и Ейске температура воды 28 градусов. Вот уж парное молоко наступило», — заявил метеоролог. Вильфанд подчеркнул, что текущие температуры воды Черного моря у берегов Краснодарского края очень нетипичны. Он назвал такое повышение «редчайшим событием».

Метеоролог добавил, что в Геленджике и Анапе вода прохладнее — 27 и 25-26 градусом соответственно. При этом температура воздуха в Анапе достигла рекордных значений — в четверг, 18 июля, столбики местных термометров поднялись до 39,9 градуса.

Ранее Вильфанд спрогнозировал наступление бархатного сезона в Москве на грядущих выходных. Это означает, что температура воды и воздуха сравняется и станет комфортной.