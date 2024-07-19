Москвичам пообещали бархатный сезон на выходных

Синоптик Вильфанд спрогнозировал наступление в Москве бархатного сезона

В субботу и воскресенье, 20 и 21 июля, погода в Москве будет полностью соответствовать климатической норме. Кроме того, в столице наступит бархатный сезон, пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

«Ночные температуры в Москве — около 15 градусов, в Подмосковье — от 12 до 17. Дневные температуры — в диапазоне 21-26 градусов в Москве, 22-25 по области. Это именно лето, которое является московским июльским летом, а не астраханским или краснодарским, как было в начале месяца, когда длительный период была небывалая жара», — рассказал синоптик.

Собеседник «Ленты.ру» также анонсировал наступление в столице бархатного сезона, когда температуры воды и воздуха близки между собой и являются комфортными. «Обычно для юга этот термин употребляется. В Москве можно сказать, что бархатный сезон в эти выходные, потому что температура воды в Москве-реке 23 градуса прогнозируется, в озерах — 24, и температура воздуха будет такая же», — добавил он.

Ранее схожим прогнозом поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. С ее слов, 20 и 21 июля в столичном регионе ожидается комфортная погода — ночи станут менее душными, а в течение дня столбики термометров не будут превышать отметки в плюс 25 градусов.