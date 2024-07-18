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18:26, 18 июля 2024Экономика

Москвичам пообещали недушные ночи

Синоптик Позднякова: в выходные в столице ожидается комфортная погода

Фото: senivpetro / freepik

В предстоящие выходные, 20 и 21 июля, в столичном регионе ожидается комфортная погода — ночи станут менее душными, а в течение дня столбики термометров не будут превышать отметки в плюс 25 градусов. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Последние дни рабочей недели будут пасмурными и дождливыми. С сегодняшнего вечера, 18 июля, и на протяжении всего завтрашнего дня, 19 июля, в столице пройдут дожди с грозами, не исключены и порывы ветра.

К выходным осадки станут незначительными, они пройдут лишь местами и будут умеренными. По ночам в столице будет плюс 15–17 градусов, по области — плюс 13–18 градусов. Дневная температура в регионе ожидается около 25 градусов выше нуля. Таким образом температурный фон в эти дни приблизится к климатической норме. В выходные не ожидается ни порывов ветра, ни скачков давления, добавила синоптик.

Ранее Татьяна Позднякова сообщила об окончании в столице периода «утомленного солнца» — времени, когда температура долгое время превышала норму. Уже с пятницы, 19 июля, температура в Москве долгое время не будет подниматься до отметок плюс 28-30 градусов Цельсия.

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      Мария Черкасова
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