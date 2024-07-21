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18:42, 21 июля 2024Мир

Американские госслужащие поделились «мрачным настроением» из-за Байдена

Politico: госслужащие в США паникуют из-за возможного ухода Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tom Brenner / Reuters

Среди американских госслужащих воцарились паника и «мрачное настроение» в связи с неопределенными перспективами на фоне снижающейся поддержки предвыборной кампании президента Джо Байдена. Об этом пишет издание Politico после беседы с десятками сотрудников аппарата правительства США и Белого дома.

Они обеспокоены неизвестностью относительно того, кто возглавит правительство после президентских выборов в ноябре. Высокопоставленные сотрудники готовы досрочно покинуть свои должности, не дожидаясь исхода выборов, поделились они с изданием.

Панические настроения среди госслужащих также подпитываются вероятностью победы кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа, который во время своего президентства намеревался «осушить болото», чем вызвал массовые увольнения сотрудников.

Трамп заявил, что хотел бы видеть своим противником в рамках предвыборной кампании губернатора Мичигана, демократа Гретхен Уитмер.

После неудачного выступления Байдена на дебатах с Трампом демократы начали искать кандидата ему на замену.

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      Любовь Ширижик
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