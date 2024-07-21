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03:19, 21 июля 2024Мир

Трамп назвал удобного противника на выборах США

Трамп выразил желание конкурировать на выборах президента США с Уитмер
Гретхен Уитмер

Гретхен Уитмер. Фото: Rebecca Cook / Reuters

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал, кого бы хотел видеть своим противником в рамках кампании. Его выступление транслировалось на YouTube.

Трамп назвал удобного противника на выборах США и выразил желание конкурировать с губернатором Мичигана, демократом Гретхен Уитмер.

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«У вас здесь есть ужасный губернатор, который проделал ужасную работу — Уитмер. Я хотел бы баллотироваться против нее», — пошутил он.

Политик также указал на неуверенность Демократической партии насчет замены действующего президента США Джо Байдена, который также претендует на пост, на нового кандидата. По его словам, демократы не решили, кого выдвигают. «Это проблема», — заключил Трамп.

После неудачного выступления Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом демократы начали искать кандидата ему на замену. По информации The Wall Street Journal, единственной альтернативой Байденуявляется Харрис.

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      Марина Совина
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