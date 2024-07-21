Трамп выразил желание конкурировать на выборах президента США с Уитмер

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал, кого бы хотел видеть своим противником в рамках кампании. Его выступление транслировалось на YouTube.

Трамп назвал удобного противника на выборах США и выразил желание конкурировать с губернатором Мичигана, демократом Гретхен Уитмер.

«У вас здесь есть ужасный губернатор, который проделал ужасную работу — Уитмер. Я хотел бы баллотироваться против нее», — пошутил он.

Политик также указал на неуверенность Демократической партии насчет замены действующего президента США Джо Байдена, который также претендует на пост, на нового кандидата. По его словам, демократы не решили, кого выдвигают. «Это проблема», — заключил Трамп.

После неудачного выступления Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом демократы начали искать кандидата ему на замену. По информации The Wall Street Journal, единственной альтернативой Байденуявляется Харрис.