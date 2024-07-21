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09:40, 21 июля 2024Экономика

Арестованные на Западе российские яхты подверглись диверсиям и атакам сквоттеров

FT: на арестованные Западом российские яхты нападают сквоттеры и диверсанты

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Арестованные в западных странах яхты, принадлежащие россиянам, за прошедшее время стали объектами попыток диверсий и атак сквоттеров, рассказала британская газета Financial Times (FT).

Так, нападению сквоттеров подверглась 58-метровая суперъяхта Phi, которая, по данным FT, принадлежит российскому девелоперу Сергею Науменко. Она стоит в Лондоне. После попытки нападения на нее повесили табличку, предупреждающую потенциальных нарушителей, что они будут преследоваться «по всей строгости закона».

Также газета привела рассказ ее капитана Гая Бута, который вспомнил, как утром 29 марта 2022 года на пирс, где стояла Phi, приехала свита во главе с экс-министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом. Тот начал снимать TikTok, в котором объявил, что Phi «принадлежит российскому олигарху, другу Путина», а на борт поднялись три офицера Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и вручили Буту конверт с правительственным приказом об аресте яхты.

В свою очередь, яхта Lady Anastasia, якобы принадлежащая главе «Рособоронэкспорта» Александру Михееву, в феврале 2022 года стала объектом диверсии — утверждается, что украинский механик, работающий на лодке, предпринял попытку намеренно ее потопить.

В целом же эти яхты стали для Запада обузой из-за необходимости тратить деньги на обслуживание и трудности с их продажей. Спустя более двух лет будущее этих суперъяхт «остается неопределенным», указывает газета.

В апреле сообщалось, что продажи суперъяхт резко упали в 2023 году на фоне санкций, введенных против российских миллиардеров.

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      Антон Похиляк
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