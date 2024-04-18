Суперъяхты перестали продаваться из-за антироссийских санкций

CNBC: санкции против российских миллиардеров ударили по спросу на суперъяхты

Продажи суперъяхт (так называют максимально технически оснащенные судна длиной не менее 24 метров) резко упали в 2023 году на фоне санкций, введенных против российских миллиардеров, и ряда других факторов пишет CNBC.

Отмечается, что покупателям, размещающим сейчас заказы, придется ждать поставки три-четыре года из-за задержек, вызванных пандемией. В 2023 году было продано 203 новых супеъряхты, в 2022-м --245, а в 2021-м — рекордные 313, говорится в материале.

Так же хорошо, как в предыдущие годы, перестали продаваться все суперъяхты, но сильнее всего пострадал спрос на крупнейшие из них — сделок, связанных с судами длиной более 200 метров, в прошлом году заключили на 40 процентов меньше. Резкое падение продаж в этом сегменте связывают с уходом с рынка россиян, которые, по словам Ральфа Дазерта из SuperYacht Times, «были склонны заказывать очень экстравагантные и очень большие яхты».

Среди прочих причин отмеченной тенденции журналисты называют рост цен из-за более высоких затрат на рабочую силу и материалы.

Как рассказывал в 2022 году владелец Burevestnik Group Андрей Бойко, россияне стали испытывать серьезные затруднения при покупке яхт или катеров из-за антироссийских санкций. «Логистика достаточно тяжелая, параллельный импорт в данном случае практически не работает. Тем более что это не продукт первой необходимости», — отмечал он. При этом уже к лету 2023-го в российских яхт-клубах стали заканчиваться места для швартования маломерных судов, вернувшихся из-за рубежа.