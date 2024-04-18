Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:35, 18 апреля 2024Экономика

Суперъяхты перестали продаваться из-за антироссийских санкций

CNBC: санкции против российских миллиардеров ударили по спросу на суперъяхты

Фото: Arno Senoner / Unsplash

Продажи суперъяхт (так называют максимально технически оснащенные судна длиной не менее 24 метров) резко упали в 2023 году на фоне санкций, введенных против российских миллиардеров, и ряда других факторов пишет CNBC.

Отмечается, что покупателям, размещающим сейчас заказы, придется ждать поставки три-четыре года из-за задержек, вызванных пандемией. В 2023 году было продано 203 новых супеъряхты, в 2022-м --245, а в 2021-м — рекордные 313, говорится в материале.

Так же хорошо, как в предыдущие годы, перестали продаваться все суперъяхты, но сильнее всего пострадал спрос на крупнейшие из них — сделок, связанных с судами длиной более 200 метров, в прошлом году заключили на 40 процентов меньше. Резкое падение продаж в этом сегменте связывают с уходом с рынка россиян, которые, по словам Ральфа Дазерта из SuperYacht Times, «были склонны заказывать очень экстравагантные и очень большие яхты».

Среди прочих причин отмеченной тенденции журналисты называют рост цен из-за более высоких затрат на рабочую силу и материалы.

Как рассказывал в 2022 году владелец Burevestnik Group Андрей Бойко, россияне стали испытывать серьезные затруднения при покупке яхт или катеров из-за антироссийских санкций. «Логистика достаточно тяжелая, параллельный импорт в данном случае практически не работает. Тем более что это не продукт первой необходимости», — отмечал он. При этом уже к лету 2023-го в российских яхт-клубах стали заканчиваться места для швартования маломерных судов, вернувшихся из-за рубежа.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнать надо их из структур с треском». Кадыров призвал наказать полицейских после жесткого задержания главы МЧС Чечни

      Раскрыто праздничное меню москвичей

      Еще одна западная компания решила уйти из России

      Мать спасла жизнь пережившему остановку сердца новорожденному сыну

      Москвичам рассказали о погоде в выходные

      В России прокомментировали отказ страховщиков «Северного потока» от выплат

      Немецкая компания разработала программу для отслеживания вредных выбросов

      Россия отреагировала на желание Аргентины сотрудничать с НАТО

      Российский режиссер умер в 72 года

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше