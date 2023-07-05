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18:20, 5 июля 2023Экономика

В России не хватило места для вернувшихся из-за рубежа яхт

РБК: в Сочи и Петербурге не хватило стоянок для вернувшихся из-за рубежа яхт россиян

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В российских яхт-клубах почти закончились свободные места для швартования маломерных судов. На этом фоне с проблемами столкнулись яхты, которые захотели вернуться в Россию из-за западных санкций, сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию развития яхтенного туризма и марин и заявления представителей яхт-клубов.

Основатель расположенной в центре Петербурга школы яхтинга «Сила ветра» Максим Пинигин назвал одной из причин нехватки мест для швартовки лодок слабое развитие индустрии яхтинга в целом. При этом на фоне санкций в Россию из Европы вернулось множество судов, отметил он. «В Финляндию не уйти, в Эстонию не уйти, никуда не уйти», — прокомментировал Пинигин. Он добавил, что стоянка его клуба заполнена полностью.

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О практически аналогичной ситуации рассказали в сети яхт-клубов Burevestnik Group, которой принадлежат марины в Сочи и Петербурге, в клубе Sochi Grand Marina и расположенной в Севастополе «Царской пристани». При этом в крымском клубе отметили, что имеют полную загрузку каждый летний сезон. В Burevestnik Group добавили, что у них также осталось мало невыкупленных мест в сооружениях для зимнего хранения лодок. В петербургском клубе «Светлана» на 50 мест рассказали о полноценной загрузке, добавив, что клиенты у клуба есть и в листе ожидания.

В Ассоциации развития яхтенного туризма и марин подтвердили нехватку портов и мест для стоянки небольших судов на побережьях Черного и Азовского морей. По словам председателя совета директоров группы «Альянс Марин Девелопмент» Ольги Шебзуховой, на всем азово-черноморском побережье «найдется около 500–600 мест для парковки без полноценного обслуживания». По оценке Ассоциации, таких мест должно быть не менее 10 тысяч.

Из-за санкций многим российским предпринимателям пришлось искать новые места для парковки своих судов. Так, в июне 142-метровую яхту Nord российского миллиардера Алексея Мордашова заметили на пути во Владивосток. Как сообщало Bloomberg, до этого судно долго пребывало за границей, перемещаясь между портами разных стран и избегая санкций.

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    Мария Черкасова
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